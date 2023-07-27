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Чемпионат Италии. Серия А

Гуренко – о выступлении Кварацхелии в «Наполи»: «Было больше скептиков, чем оптимистов» эксклюзив

27 Июля 2023 • 10:55 Комментировать

Бывший игрок «Локомотива» Сергей Гуренко в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия доказал своей игрой, что оправдал переход в итальянский клуб.

«Хвича, я считаю, доказал своей игрой, что является игроком высокого уровня. Хотя у многих были сомнения, получится у него или нет. Футболист сделал большой прорыв, наверное, было больше скептиков, чем оптимистов. Но Хвича всем всё доказал, и надеюсь, ещё лучше себя проявит в следующем сезоне», — сказал Гуренко.  

В прошлом сезоне 22-летний Хвича сыграл 43 матча за «Наполи», в которых забил 14 голов и отдал 17 результативных передач. По итогам сезоне-2022/23 грузинский полузащитник стал лучшим игроком Серии А.


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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Гуренко Серия А Наполи Хвича Кварацхелия
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