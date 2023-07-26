Закария помимо «Монако» интересен ещё одному французскому клубу

Полузащитник туринского «Ювентуса» Денис Закария имеет два варианта для продолжения карьеры в чемпионате Франции. Ранее футболиста связывали с переходом в «Монако», но если верить журналисту Николя Балису, швейцарца также хочет приобрести «Ланс», который в следующем сезоне будет играть в Лиге чемпионов, чего нельзя сказать о «монегасках».

«Монако» ранее сделал предложение «Ювентусу» по трансферу Закарии, но «Ланс» пока не предпринимал действий для трансфера. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 18 миллионов евро по версии Transfermarkt.

Напомним, прошлый сезон Закария провёл на правах аренды в составе лондонского «Челси», где забил один гол во всех турнирах.