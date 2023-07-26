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Жиру отказался от трансфера в Саудовскую Аравию

26 Июля 2023 • 13:57 Комментировать

Центрфорвард сборной Франции и «Милана» Оливье Жиру не собирается рассматривать трансфер в чемпионат Саудовской Аравии. Об этом рассказал агент нападающего Майкл Мануэлло.

«К нам было много предложений, но мы отказались», - передает слова представителя футболиста издание Corriere della Sera.

Оливье выступает за миланский коллектив с лета 2021 года. В прошлом сезоне 36-летний бомбардир принял участие в 47 поединках во всех турнирах, отметившись 18 забитыми мячами и семью результативными передачами. Срок трудового соглашения Жиру с «россонери» истекает летом 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Оливье Жиру
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