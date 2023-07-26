Жиру отказался от трансфера в Саудовскую Аравию

Центрфорвард сборной Франции и «Милана» Оливье Жиру не собирается рассматривать трансфер в чемпионат Саудовской Аравии. Об этом рассказал агент нападающего Майкл Мануэлло.

«К нам было много предложений, но мы отказались», - передает слова представителя футболиста издание Corriere della Sera.

Оливье выступает за миланский коллектив с лета 2021 года. В прошлом сезоне 36-летний бомбардир принял участие в 47 поединках во всех турнирах, отметившись 18 забитыми мячами и семью результативными передачами. Срок трудового соглашения Жиру с «россонери» истекает летом 2024 года.