Рейндерс: «Хави звонил мне и звал в «Барселону»

Новичок «Милана» Тиджани Рейндерс рассказал об интересе со стороны каталонской «Барселоны». По словам нидерландца, его пытался пригласить на «Камп Ноу» главный тренер «сине-гранатовых» Хави Эрнандес.

«Хави звонил мне и звал в «Барселону», но для меня это было невозможно, ведь я уже дал согласие на переход в «Милан», – цитирует Рейндерса итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

Напомним, Рейндерс перебрался в «Милан» из нидерландского «АЗ Алкмаара». Трансфер 24-летнего полузащитника обошёлся итальянскому клубу в сумму в районе 20 миллионов евро.

«Барселона» уже решила проблему с новым полузащитником, вернув в команду воспитанника Ориоля Ромеу.