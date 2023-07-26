Защитник Маттео Габбия, контракт которого принадлежит «Милану», продолжит карьеру в чемпионате Испании. 23-летний футболист перебрался в «Вильярреал» на правах аренды, об этом сообщила клубная пресс-служба «жёлтой субмарины».

Трудовое соглашение Габбия с испанским клубом рассчитано до середины 2024 года.

Маттео является воспитанником академии миланского клуба. В общей сложности он провел за «россонери» 51 встречу и отметился одним забитым мячом.

В рамках подготовки к новому сезону «Вильярреал» завтра, 26 июля, сыграет товарищеский матч против «Фейеноорда». Игра начнется в 18:00 по московскому времени.