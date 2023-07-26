Хвича в шаге от нового контракта с «Наполи»

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия в шаге от того, чтобы продлить свой контракт с командой Руди Гарсии. По информации от журналиста Николо Скиры, грузинский вингер очень близок к новому соглашению с неаполитанским клубом.

Обновлённый договор должен быть рассчитан до лета 2028 года. По нему Хвича будет зарабатывать 3 миллиона евро в год. С учётом этого, Кварацхелия поднимется лишь на двенадцатую строчку в списке самых высокооплачиваемых футболистов «Наполи». В данный момент грузин зарабатывает чуть более полутора миллионов евро в год.

В дебютном сезоне за «Наполи» Хвича записал на свой актив 12 голов и 10 ассистов в Серии А, чем помог «партенопеи» взять чемпионский титул.