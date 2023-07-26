Полузащитник «Валенсии» Муса настаивает на своём трансфере в «Милан»

Футболист «Валенсии» Юнус Муса решительно настроен продолжить карьеру в «Милане».

20-летний хавбек дал согласие на переход в стан «россонери» ещё месяц назад, однако клубы до сих пор не договорились об условиях сделки. По информации инсайдера Фабрицио Романо, американец прямо заявил руководству «Валенсии» о намерении любой ценой перебраться в «Милан» – другие варианты его не интересуют. Игрок продолжит настаивать на трансфере, пока не добьётся своего.

Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость Юнуса Мусы в 18 млн евро. Полузащитник провёл 108 матчей за «летучих мышей», записав на свой счёт пять голов и три ассиста.