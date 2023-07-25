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Чемпионат Италии. Серия А

Бога сменил «Аталанту» на клуб Лиги 1 официально

25 Июля 2023 • 22:41 Комментировать
Ницца
...
Лилль
12.08 21:00

Вингер Жереми Бога оформил переход из «Аталанты» в «Ниццу».

Трансфер 26-летнего игрока был официально подтверждён пресс-службой французского клуба во вторник. Если верить данным известного инсайдера Николо Скиры, ивуариец подписал с «Ниццей» контракт, рассчитанный до середины 2027 года, а стоимость сделки составила порядка 20 млн евро с учётом различных бонусов.

Жереми Бога пополнил ряды «Аталанты» прошлым летом, перебравшись из «Сассуоло» за 22 млн евро. В минувшей кампании футболист принял участие в 23 встречах Серии А за команду Джан Пьеро Гасперини, став автором двух забитых мячей и пяти ассистов.

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Ницца Аталанта Жереми Бога трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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НИЦЦА ЛИЛЛЬ
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