Экс-защитник «Наполи» Кирикеш вернулся в Румынию

Бывший румынский центральный защитник «Наполи» Влад Кирикеш продолжит карьеру на родине – его новым клубом станет «Стяуа» из Бухареста. Предыдущим клубом защитника был итальянский «Кремонезе».

Отметим, что Кирикеш уже выступал за этот клуб в 2012-2013 годах. После румын сначала на два года перебрался в лондонский «Тоттенхэм», а с 2015 по 2020 годы принадлежал «адзурри». До 2022 года игрок выступал за «Сассуоло», а прошлый сезон провёл в «Кремонезе».

Кирикешу 33 года, авторитетный портал Transfermarkt оценивает футболиста всего в 900 тыс. евро.