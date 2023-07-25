Зейтуллаев прокомментировал аренду Шомуродова в «Кальяри»

Ильяс Зейтуллаев, бывший игрок «Ювентуса», высказал свои мысли о переходе своего соотечественника Элдора Шомуродова из «Ромы» в «Кальяри» на правах аренды до конца следующего сезона.

Он выразил радость по поводу перехода Шомуродова в «Кальяри» и его решения остаться в Серии А, считая это продолжением успешной карьеры. Он подчеркнул, что Серия А – одна из сильнейших футбольных лиг в Европе, и для узбекского футболиста это привилегия играть там.

Зейтуллаев уверен, что «Кальяри» будет конкурентоспособной командой в новом сезоне.

«Думаю, это хороший вариант для Шомуродова», – сказал Зейтуллаев «РБ Спорт».