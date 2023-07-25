Полузащитник каталонской «Барселоны» Франк Кесси продолжит карьеру в «Ювентусе», об этом сообщает GdS via Sport.

По данным источника, стороны заключат арендное соглашение сроком на один сезон, и у туринского клуба будет право последующего выкупа ивуарийца за 10-15 миллионов евро. Однако стоит отметить, что сам футболист ещё не обсуждал личные условия со «старой синьорой».

Кесси пополнил ряды «Барселоны» прошлым летом на правах свободного агента, заключив контракт на до лета 2026 года.

В минувшем сезоне он принял участие в 43 играх, в которых трижды поразил ворота соперников и три раза ассистировал партнерам по команде.