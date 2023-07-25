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Чемпионат Италии. Серия А

Агент Бонуччи: «Его главное желание — остаться в «Ювентусе»

25 Июля 2023 • 07:20 Комментировать

Алессандро Луччи, агент 36-летнего итальянского защитника «Ювентуса» Леонардо Бонуччи, высказался по поводу будущего своего клиента.

«Я слышу множество фантастических трансферных слухов о Бонуччи, но его главное желание — остаться в «Ювентусе», капитаном которого он был несколько месяцев назад, чтобы играть свою роль в такой важной команде. Он футболист мирового уровня», - сказал Луччи в интервью ANSA.

Игрок национальной сборной Италии защищал цвета туринского коллектива с 2010 по 2017 год. После годового вояжа в «Милан», Бонуччи вернулся на «Альянц Стадиум» и продолжил демонстрировать высокое качество футбола.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Леонардо Бонуччи Алессандро Луччи трансферы футбола - лето 2023
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