Новость о борьбе «Интера» за Мбаппе назвали «шуткой» от «ПСЖ»

«Итальянский суперклуб хочет подписать Мбаппе», «на форварда сборной Франции и «ПСЖ» Килиана Мбаппе появился ещё один претендент», «нерадзурри» готовы побороться за звёздного игрока». Такие фразы можно было прочитать вчера в сводках новостей, что вызвало недоумение и где-то даже смех у любителей футбола. На деле всё оказалось куда проще.

Издание FCInterNews проинформировало всех болельщиков миланского клуба о том, что, несмотря на реально появившиеся слухи о потенциальном трансфере 24-летнего спортсмена, всё это является не более, чем «шуткой», распространённой «ПСЖ», чтобы создать дополнительную путаницу вокруг нападающего.

Сообщается, что в сложившейся ситуации Мбаппе предпочёл бы остаться в «ПСЖ» ещё на один сезон, чтобы летом следующего года без лишних проблем присоединиться к мадридскому «Реалу».