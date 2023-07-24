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Чемпионат Италии. Серия А

Шомуродов прошёл медосмотр в «Кальяри»

24 Июля 2023 • 22:16 Комментировать
Торино
...
Кальяри
21.08 19:30

Узбекский форвард Элдор Шомуродов уже прошёл медосмотр в своём новом клубе – «Кальяри». Об этом сообщает Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее сообщалось, что Шомуродов будет выступать в «Кальяри» на правах аренды с правом выкупа на протяжении следующего сезона. За неё клуб с Сардинии заплатит «Роме» 1 млн евро. Опция выкупа составит 9 млн евро.

«Кальяри» в новом сезоне будет выступать в Серии А – в сезоне минувшем клуб поднялся в элитный дивизион Италии из Серии Б.

Шомуродов же провёл вторую половину сезона-2022/23 в «Специи», по его итогам этот клуб покинул Серию А.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Кальяри Элдор Шомуродов трансферы футбола - лето 2023
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