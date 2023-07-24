Шомуродов прошёл медосмотр в «Кальяри»

Узбекский форвард Элдор Шомуродов уже прошёл медосмотр в своём новом клубе – «Кальяри». Об этом сообщает Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее сообщалось, что Шомуродов будет выступать в «Кальяри» на правах аренды с правом выкупа на протяжении следующего сезона. За неё клуб с Сардинии заплатит «Роме» 1 млн евро. Опция выкупа составит 9 млн евро.

«Кальяри» в новом сезоне будет выступать в Серии А – в сезоне минувшем клуб поднялся в элитный дивизион Италии из Серии Б.

Шомуродов же провёл вторую половину сезона-2022/23 в «Специи», по его итогам этот клуб покинул Серию А.