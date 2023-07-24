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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» скоро объявит о трансфере Чуквуезе из «Вильярреала» слухи

24 Июля 2023 • 20:15 Комментировать

Нападающий «Вильярреала» близок к переходу в «Милан».

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил на своей страничке в социальной сети о том, что на данный момент стороны ведут переговоры над оставшимися деталями потенциальной сделки. По данным источника, все бумаги для подписания будут готовы уже сегодня, 24 июля. В ближайшие дни Чуквуезе прибудет в Милан и пройдет медосмотр.

Ранее сообщалось, что трансфер нигерийца обойдется «Милану» в 28 миллионов евро, а трудовой договор Чуквуезе с «россонери» будет рассчитан на пять лет.

Новый сезон чемпионата Италии стартует 19 августа. Ла Лига откроет сезон на неделю раньше — 11 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Вильярреал Самуэль Чуквуезе Фабрицио Романо трансферы футбола - лето 2023
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