Нападающий «Вильярреала» близок к переходу в «Милан».

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил на своей страничке в социальной сети о том, что на данный момент стороны ведут переговоры над оставшимися деталями потенциальной сделки. По данным источника, все бумаги для подписания будут готовы уже сегодня, 24 июля. В ближайшие дни Чуквуезе прибудет в Милан и пройдет медосмотр.

Ранее сообщалось, что трансфер нигерийца обойдется «Милану» в 28 миллионов евро, а трудовой договор Чуквуезе с «россонери» будет рассчитан на пять лет.

Новый сезон чемпионата Италии стартует 19 августа. Ла Лига откроет сезон на неделю раньше — 11 августа.