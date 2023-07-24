Бога может продолжить карьеру в «Ницце»

Нападающий «Аталанты» Жереми Бога может продолжить карьеру во Франции. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, в услугах 26-летнего ивуарийца заинтересована «Ницца», уже сделавшая предложение «Аталанте» в размере 14 миллионов евро. Отмечается, что итальянский клуб готов расстаться с Бога за 18 миллионов евро.

В минувшем сезоне Бога провёл за «Аталанту» 25 матчей, забил два гола и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает вингера в 14 миллионов евро.

Цвета клуба из Бергамо Бога защищает с января 2022 года. Ранее он выступал за «Сассуоло», «Бирмингем», «Ренн», «Гранаду» и «Челси».