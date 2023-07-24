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Чемпионат Италии. Серия А

Бога может продолжить карьеру в «Ницце»

24 Июля 2023 • 16:43 Комментировать
Ницца
...
Лилль
12.08 21:00

Нападающий «Аталанты» Жереми Бога может продолжить карьеру во Франции. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, в услугах 26-летнего ивуарийца заинтересована «Ницца», уже сделавшая предложение «Аталанте» в размере 14 миллионов евро. Отмечается, что итальянский клуб готов расстаться с Бога за 18 миллионов евро.

В минувшем сезоне Бога провёл за «Аталанту» 25 матчей, забил два гола и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает вингера в 14 миллионов евро.  

Цвета клуба из Бергамо Бога защищает с января 2022 года. Ранее он выступал за «Сассуоло», «Бирмингем», «Ренн», «Гранаду» и «Челси».  

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Евро-Футбол.Ру,
Ницца Аталанта Жереми Бога трансферы футбола - лето 2023
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НИЦЦА ЛИЛЛЬ
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