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Чемпионат Италии. Серия А

Представитель Шомуродова подтвердил переход футболиста в «Кальяри» эксклюзив

24 Июля 2023 • 15:46 Комментировать
Торино
...
Кальяри
21.08 19:30

Валерио Джуффрида, итальянский представитель нападающего «Ромы» Элдора Шомуродова, в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о переходе своего клиента в «Кальяри».

«Да, действительно Элдор будет играть на правах аренды в «Кальяри», — сказал Джуффрида.

Ранее сообщалось, что «Кальяри» возьмёт Шомуродова в аренду за один миллион евро с правом последующего выкупа. По завершении сезона Элдор может быть выкуплен за девять миллионов евро.

Напомним, что вторую часть прошлого сезона 28-летний Шомуродов провёл в «Специи» на правах аренды, забив один гол в 16 матчах. Сейчас портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Узбекистана в 6 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Кальяри Элдор Шомуродов Валерио Джуффрида трансферы футбола - лето 2023
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