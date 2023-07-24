Валерио Джуффрида, итальянский представитель нападающего «Ромы» Элдора Шомуродова, в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о переходе своего клиента в «Кальяри».

«Да, действительно Элдор будет играть на правах аренды в «Кальяри», — сказал Джуффрида.

Ранее сообщалось, что «Кальяри» возьмёт Шомуродова в аренду за один миллион евро с правом последующего выкупа. По завершении сезона Элдор может быть выкуплен за девять миллионов евро.

Напомним, что вторую часть прошлого сезона 28-летний Шомуродов провёл в «Специи» на правах аренды, забив один гол в 16 матчах. Сейчас портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Узбекистана в 6 миллионов евро.