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Чемпионат Италии. Серия А

Президент «Кальяри» рассказал, подпишет ли клуб Шомуродова

24 Июля 2023 • 15:37 Комментировать

Президент «Кальяри» Томмазо Джулини ответил на вопрос, правдива ли информация о переходе форварда «Ромы» Элдора Шомуродова в стан «островитян».

«Да, это правда», — заявил функционер Sport24.

Ранее появилась информация, что «Кальяри» арендует бывшего футболиста «Ростова» за один миллион евро. Следующим летом клуб сможет выкупить Шомуродова за девять миллионов евро.

Напомним, вторую часть минувшего сезона нападающий провел в аренде в «Специи». Трудовое соглашение Шомуродова с «Ромой» рассчитано до 2026 года.

Старт нового сезона чемпионата Италии запланирован на 19 августа. В первом туре «Рома» встретится с «Салернитаной», а «Кальяри» сыграет с «Торино».

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Кальяри Томмазо Джулини Элдор Шомуродов трансферы футбола - лето 2023
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