Полузащитник Алексей Миранчук может провести предстоящий сезон в «Аталанте» на скамейке запасных. Напомним, прошлый сезон футболист провел в аренде в «Торино», но этим летом вернулся в «Аталанту».

По информации Calciomercato, игра 27-летнего хавбека не убедила туринский клуб в необходимости его выкупа. Сообщается, что в клубе из Бергамо также не рассчитывают на футболиста, поэтому он может провести предстоящий сезон Серии А в запасе, если на него не появится новый претендент. Трудовой договор Миранчука с «Аталантой» будет действовать еще один год.

Ранее сообщалось, что «Верона» и «Торино» отказались платить за полузащитника 10 миллионов евро, которые запросила «Аталанта».