Итальянский суперклуб хочет подписать Мбаппе

На форварда сборной Франции и «ПСЖ» Килиана Мбаппе появился еще один претендент. Как информирует Sky Sports, в подписании 24-летнего футболиста заинтересован миланский «Интер».

«Нерадзурри» готовы побороться за звездного игрока, за которым уже выстроилась очередь из претендентов. Заполучить Мбаппе в свои ряды хотят «Манчестер Юнайтед», лондонские «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», мадридский «Реал» и саудовский «Аль-Хиляль», который предлагает 300 миллионов евро за трансфер француза.

Напомним, что «ПСЖ» не включил Килиана в состав команды на предсезонное турне. Контракт нападающего с клубом рассчитан до середины 2024 года.

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