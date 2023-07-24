Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Итальянский суперклуб хочет подписать Мбаппе

24 Июля 2023 • 14:36 Комментировать (1)

На форварда сборной Франции и «ПСЖ» Килиана Мбаппе появился еще один претендент. Как информирует Sky Sports, в подписании 24-летнего футболиста заинтересован миланский «Интер».

«Нерадзурри» готовы побороться за звездного игрока, за которым уже выстроилась очередь из претендентов. Заполучить Мбаппе в свои ряды хотят «Манчестер Юнайтед», лондонские «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», мадридский «Реал» и саудовский «Аль-Хиляль», который предлагает 300 миллионов евро за трансфер француза.

Напомним, что «ПСЖ» не включил Килиана в состав команды на предсезонное турне. Контракт нападающего с клубом рассчитан до середины 2024 года.

Мбаппе хочет перейти только в один клуб

Мбаппе предлагают 700 миллионов евро за сезон

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
InterSan
24 Июля 2023 в 15:31
Наверное, только ради приличия и мелькания в новостях - Интер интересуется этим Нигга.
Он даже спортивного интереса - не нужен.
Он просто разорит клуб и внесёт раздор в коллектив.
Разве Эффект Роналдуя - не научил?
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Июля
15:38 · Россия. Премьер-лига
Колосков - о Захаряне: Пускай едет в «Лацио»
15:37 · Италия. Серия А
Президент «Кальяри» рассказал, подпишет ли клуб Шомуродова
15:33 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Захаряна стоит отпустить в Италию»
15:02 · Италия. Серия А
Алексей Миранчук может остаться в «Аталанте», но в клубе на него не рассчитывают слухи
14:43 · Россия. Премьер-лига
Руководство «Ювентуса» было заинтересовано в покупке Захаряна - Аллегри отказался от трансфера
14:36 · Италия. Серия А
Итальянский суперклуб хочет подписать Мбаппе 1
14:30 · Россия. Премьер-лига
Маурицио Сарри лично заинтересован в подписании Захаряна
14:13 · Италия. Серия А
Шомуродов нашёл новый клуб в Италии
13:50 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» готово принять предложение «Лацио» по Захаряну 1 эксклюзив
13:49 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» и «Лацио» согласовали трансфер Захаряна - известна сумма
11:31 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Захарян потянет уровень «Лацио» прямо сейчас» 1
10:00 · Россия. Премьер-лига
Личка отреагировал на интерес «Лацио» к Захаряну
07:33 · Италия. Серия А
«Лацио» нашёл замену Милинковичу-Савичу
06:08 · Италия. Серия А
Переход Мусы из Валенсии в «Милан» затруднён
05:51 · Италия. Серия А
Ретеги - о трансфере в «Дженоа»: «Я перехожу в большой клуб»
Все новости
Рекомендуем