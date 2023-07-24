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Чемпионат Италии. Серия А

Шомуродов нашёл новый клуб в Италии

24 Июля 2023 • 14:13 Комментировать

Узбекский нападающий Элдор Шомуродов покидает столичную «Рому». Форвард продолжит карьеру в другом итальянском клубе – «Кальяри». Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Джанлука ди Марцио.

«Кальяри» возьмет Шомуродова в аренду за один миллион евро с правом последующего выкупа. По завершении сезона Элдор может быть выкуплен за девять миллионов евро.

В прошлом сезоне чемпионата Италии 28-летний нападающий выступал в аренде за «Специю». Шомуродов принял участие в 16 поединках, записав на свой счет один забитый мяч и две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Кальяри Элдор Шомуродов трансферы футбола - лето 2023
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