Шомуродов нашёл новый клуб в Италии

Узбекский нападающий Элдор Шомуродов покидает столичную «Рому». Форвард продолжит карьеру в другом итальянском клубе – «Кальяри». Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Джанлука ди Марцио.

«Кальяри» возьмет Шомуродова в аренду за один миллион евро с правом последующего выкупа. По завершении сезона Элдор может быть выкуплен за девять миллионов евро.

В прошлом сезоне чемпионата Италии 28-летний нападающий выступал в аренде за «Специю». Шомуродов принял участие в 16 поединках, записав на свой счет один забитый мяч и две результативные передачи.