«Лацио» нашёл замену Милинковичу-Савичу

Полузащитник «Наполи» Пётр Зелиньски близок к трансферу в другой итальянский клуб – столичный «Лацио». Об этом в разговоре с представителями СМИ поведал президент римлян Клаудио Лотито.

«Зелиньски сейчас 29 лет, его трудовое соглашение истекает летом следующего года. Станет ли он игроком «Лацио»? Думаю, это произойдет», - передает слова руководителя портал Goal.com.

«Лацио» рассматривает Зелиньски в качестве замены сербу Сергею Милинковичу-Савичу, перебравшемуся в саудовский «Аль-Хиляль».

В минувшем сезоне Пётр провел 48 матчей за «Наполи», отметившись семью забитыми мячами и десятью голевыми передачами.