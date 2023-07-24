Переход Мусы из Валенсии в «Милан» затруднён

По информации Relevo, 20-летний полузащитник Юнус Муса является приоритетной трансферной целью «Валенсии» на продажу этим летом. Спортсмен пользуется спросом в Европе, а «Милан» возглавляет список претендентов и ведёт переговоры с испанцами.

Однако в ходе переговоров возникли некоторые трудности. «Валенсия» оценила Мусу в 25 миллионов евро, в то время как «Милан» не решается платить эти деньги и надеется, что сможет договориться с испанским клубом о сумме, близкой к 20 миллионам евро, включая бонусы.

Юнус Муса является игроком национальной сборной США, он дебютировал за команду в 2020 году.