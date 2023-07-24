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Чемпионат Италии. Серия А

Переход Мусы из Валенсии в «Милан» затруднён

24 Июля 2023 • 06:08 Комментировать

По информации Relevo, 20-летний полузащитник Юнус Муса является приоритетной трансферной целью «Валенсии» на продажу этим летом. Спортсмен пользуется спросом в Европе, а «Милан» возглавляет список претендентов и ведёт переговоры с испанцами.

Однако в ходе переговоров возникли некоторые трудности. «Валенсия» оценила Мусу в 25 миллионов евро, в то время как «Милан» не решается платить эти деньги и надеется, что сможет договориться с испанским клубом о сумме, близкой к 20 миллионам евро, включая бонусы.

Юнус Муса является игроком национальной сборной США, он дебютировал за команду в 2020 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Валенсия трансферы футбола - лето 2023 Юнус Муса
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