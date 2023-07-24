Ретеги - о трансфере в «Дженоа»: «Я перехожу в большой клуб»

Согласно сообщениям журналиста Джанлуки Ди Марцио, 24-летний форвард Матео Ретеги покинул Аргентину и должен прибыть в Италию сегодня, в понедельник, чтобы завершить свой переход из аргентинского «Бока Хуниорс» в итальянский «Дженоа».

«Я очень доволен и счастлив тем, что со мной происходит. Играть в Европе - моя детская мечта, и она сбывается.

Почему Италия и «Дженоа»? Мы приняли решение всей семьёй и подумали, что оно было лучшим из возможных. Я перехожу в большой клуб, я счастлив и готов развиваться.

Я хочу быть как можно ближе к итальянскому футболу, делаю всё возможное, чтобы расти, развиваться и быть готовым, если мне позвонят», - приводит слова футболиста ESPN.

Дополнительно сообщается, что сумма трансферных сборов составила 15 миллионов евро.