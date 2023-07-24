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Чемпионат Италии. Серия А

«Лацио» не оставляет попыток подписать игрока «Торино» Риччи

24 Июля 2023 • 05:39 Комментировать

Как сообщает Tuttomercatoweb, «Лацио» не собирается отказываться от попыток подписать полузащитника «Торино» Самуэле Риччи, несмотря на то, что переговоры между обоими клубами зашли в тупик.

Несмотря на то, что первоначальное предложение «бело-небесно-голубых» в размере 18 миллионов евро было отклонено «гранатовыми», поскольку оно было значительно ниже запрашиваемой суммы в размере от 25 до 30 миллионов евро, представители клубов связались, чтобы урегулировать ситуацию относительно трансферной суммы за перспективного итальянского игрока.

Риччи защищает цвета «Торино» с прошлого года.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Торино трансферы футбола - лето 2023 Самуэле Риччи
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