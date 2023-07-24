Бернардески может вернуться в Серию А

По информации журналиста Даниэле Лонго, итальянские клубы «Наполи» и «Болонья» заинтересованы в подписании 29-летнего вингера канадского «Торонто» Федерико Бернардески.

Согласно сообщениям, «Болонья» является лидером в гонке за воспитанника академии «Фиорентины», этим летом клуб изо всех сил постарается заполучить Бернардески в свои ряды. Однако в данный момент между двумя сторонами нет договорённостей.

Что касается «Наполи», то президенту Аурелио Де Лаурентису очень нравится кандидатура 29-летнего игрока, и он знает, что есть хорошие шансы убедить нынешний клуб игрока «Торонто» в сделке по аренде на сезон. «Партенопейцы» всерьёз рассматривают этот вариант, поскольку, как утверждается, в новом сезоне им понадобится элегантный и техничный вингер.