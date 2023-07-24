«Интер» следит за защитниками «Аталанты» Толоем и Паломино

Как сообщает FcInter1908, миланскому «Интеру» интересны защитники беграмской «Аталанты» Рафаэл Толой и Хосе Паломино. Спортсмены, по информации издания, способны усилить оборонительную линию итальянской команды.

Контракт Толоя с клубом истекает следующим летом, что позволяет оформить трансфер 32-летнего игрока из Бергамо на выгодных условиях. В рамках прошлогодней кампании итальянский и бразильский футболист в общей сложности провёл 34 матча во всех соревнованиях.

Аналогичная ситуация и у 33-летнего аргентинца, контракт которого также истекает в скором времени, что делает его трансфер экономически выгодным вариантом для усиления линии защиты. Более того, Паломино провёл всего 16 матчей в прошлом сезоне, поэтому вполне вероятно, что опытный защитник будет открыт для переезда из Бергамо из-за ограниченного количества игрового времени.