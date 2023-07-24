Окафор рассказал, о чём говорил с Леау перед трансфером в «Милан»

Новичок «Милана» Ноа Окафор высказался о взаимоотношениях с Рафаэлом Леау.

23-летний швейцарец, на днях перешедший в «Милан» из «Ред Булл Зальцбурга», признался, что давно знаком с португальской звездой «россонери».

«Я довольно давно знаю Леау. Мы пересеклись впервые во время матча сборных Швейцарии и Португалии, а затем в игре «Ред Булл Зальцбурга» с «Миланом». Мы переписывались, поддерживали связь. Рафаэл – хороший парень, он всегда на позитиве, и он всегда говорил мне, что «Милан» – отличный клуб. Перед моим переходом он сказал, что Италия подойдёт мне, учитывая мою скорость и умение обыгрывать один в один. Мне не терпится выйти на поле вместе с Леау», – рассказал в интервью Milan TV Окафор.