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Чемпионат Италии. Серия А

Окафор рассказал, о чём говорил с Леау перед трансфером в «Милан»

24 Июля 2023 • 01:42 Комментировать
Болонья
...
Милан
21.08 21:45

Новичок «Милана» Ноа Окафор высказался о взаимоотношениях с Рафаэлом Леау.

23-летний швейцарец, на днях перешедший в «Милан» из «Ред Булл Зальцбурга», признался, что давно знаком с португальской звездой «россонери».

«Я довольно давно знаю Леау. Мы пересеклись впервые во время матча сборных Швейцарии и Португалии, а затем в игре «Ред Булл Зальцбурга» с «Миланом». Мы переписывались, поддерживали связь. Рафаэл – хороший парень, он всегда на позитиве, и он всегда говорил мне, что «Милан» – отличный клуб. Перед моим переходом он сказал, что Италия подойдёт мне, учитывая мою скорость и умение обыгрывать один в один. Мне не терпится выйти на поле вместе с Леау», – рассказал в интервью Milan TV Окафор.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Рафаэл Леау Ноа Окафор
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