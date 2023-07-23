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Чемпионат Италии. Серия А

Дест: «В «Милане» мне пришлось непросто»

23 Июля 2023 • 21:44 Комментировать
Хетафе
...
Барселона
13.08 22:30

Правый защитник «Барселоны» Серджино Дест высказался о времени, проведённом в «Милане».

Американец провёл в составе «россонери» весь прошлый сезон, выступая на правах аренды, однако не смог зарекомендовать себя, так и не пробившись в основу.

«Очевидно, что прошлый сезон сложился для меня непросто, у меня возникали трудности. Было тяжело с моральной точки зрения, но теперь всё возвращается на своё место. У меня есть шанс снова заявить о себе, я должен многое доказать. Стараюсь концентрироваться на позитивных вещах. Редко играя, я пытался больше работать индивидуально», – рассказал в интервью The Athletic 22-летний футболист.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Барселона Серджино Дест
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