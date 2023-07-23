«Ювентус» предложил Бонуччи римскому клубу

В туринском «Ювентусе» приняли решение по будущему защитника Леонардо Бонуччи. Как сообщает в своих социальных сетях журналист Николо Скира, «старая синьора» готова продать игрока этим летом.

Согласно сведениям источника, услуги Бонуччи были предложены римскому «Лацио». Впрочем, руководство столичного клуба не заинтересовано в приглашении 36-летнего футболиста.

В минувшем сезоне чемпионата Италии Леонардо провел 16 поединков, в которых забил один гол и получил две желтые карточки. Срок трудового соглашения защитника с «Ювентусом» рассчитан до конца июня 2024 года.