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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» предложил Бонуччи римскому клубу

23 Июля 2023 • 10:25 Комментировать

В туринском «Ювентусе» приняли решение по будущему защитника Леонардо Бонуччи. Как сообщает в своих социальных сетях журналист Николо Скира, «старая синьора» готова продать игрока этим летом.

Согласно сведениям источника, услуги Бонуччи были предложены римскому «Лацио». Впрочем, руководство столичного клуба не заинтересовано в приглашении 36-летнего футболиста.

В минувшем сезоне чемпионата Италии Леонардо провел 16 поединков, в которых забил один гол и получил две желтые карточки. Срок трудового соглашения защитника с «Ювентусом» рассчитан до конца июня 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Ювентус Леонардо Бонуччи трансферы футбола - лето 2023
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