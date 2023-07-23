Пулишич высказался о переходе в «Милан»

Американский полузащитник «Милана» Кристиан Пулишич высказался относительно трансфера в итальянский клуб.

«Рад находиться в «Милане», здесь собрана отличная команда. Мое решение перейти в этот клуб было принято после длительных переговоров. Сейчас я очень доволен своим выбором. Руководство и главный тренер хотели видеть меня здесь», - передает слова вингера пресс-служба клуба.

24-летний футболист перешел в «Милан» из лондонского «Челси» в текущее трансферное окно. Стороны заключили долгосрочное трудовое соглашение до 2027 года с возможностью пролонгации на один сезон.