Окафор: «Милан» - клуб моей мечты»

Швейцарский форвард Ноа Окафор прокомментировал переход из «Зальцбурга» в «Милан».

«Милан» всегда был клубом моей мечты. В прошлом сезоне мне довелось сыграть на «Сан-Сиро», там непередаваемая атмосфера. Я лично испытал всю страсть местных фанатов, они меня очаровали», - передает слова 23-летнего нападающего инсайдер Альфредо Педулла в своих социальных сетях.

Напомним, что Окафор заключил с миланским грандом трудовое соглашение до 2028 года. За «россонери» форвард будет выступать под 17-м номером.

В минувшем сезоне Ноа провел 32 поединка, отметившись десятью голами и пятью ассистами.