Моуринью принял решение по Шомуродову

«Рома» больше не рассчитывает на форварда Элдора Шомуродова. Как стало известно журналистам Calciomercato, 28-летний узбекский нападающий не включен в список футболистов, которые отправятся в предсезонное турне по Португалии.

Наставник «волков» Жозе Моуринью не заинтересован в дальнейшем сотрудничестве с Шомуродовым. «Особенный» дал согласие на трансфер футболиста.

Ранее появилась информация о том, что Элдор находится в сфере интересов «Жироны» и «Лечче».

В минувшем сезоне чемпионата Италии нападающий провел 16 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами.