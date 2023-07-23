Креспо назвал главный недостаток новичка «Милана» Окафора

Известный в прошлом аргентинский нападающий Эрнан Креспо высказался касательно трансфера форварда «Зальцбурга» Ноа Окафора в «Милан».

«Я наблюдал за его игрой в нескольких матчах. Ноа – нападающий, который много двигается по полю, он может играть как на флангах, так и в центре. Однако «Милану» не стоит возлагать на него много надежд, ведь Окафор не является забивным форвардом. Буду рад, если он сможет забить десять голов за сезон», - цитирует Креспо Football-Italia.

В минувшем сезоне чемпионата Австрии Окафор провел 21 встречу, забил семь мячей и сделал три результативные передачи.