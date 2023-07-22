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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» объявил о трансфере Окафора официально

22 Июля 2023 • 21:11 Комментировать

Форвард Ноа Окафор стал игроком «Милана», перебравшись из «Ред Булл Зальцбурга». Об этом итальянский клуб сообщил на своём официальном сайте.

Швейцарский футболист подписал с «Миланом» пятилетнее трудовое соглашение. За новый клуб Окафор будет выступать под 17-м номером.

Как сообщает авторитетный портал Transfermarkt, нападающий обошелся миланскому клубу в 14 миллионов евро.

Ранее появилась информация, что заработная плата игрока в «Милане» составит два миллиона евро в год без учета бонусов.

В минувшей кампании Окафор появился на поле в 32 матчах во всех турнирах, в которых забил десять мячей и отдал пять ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Ред Булл Зальцбург трансферы футбола - лето 2023 Ноа Окафор Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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