Форвард Ноа Окафор стал игроком «Милана», перебравшись из «Ред Булл Зальцбурга». Об этом итальянский клуб сообщил на своём официальном сайте.

Швейцарский футболист подписал с «Миланом» пятилетнее трудовое соглашение. За новый клуб Окафор будет выступать под 17-м номером.

Как сообщает авторитетный портал Transfermarkt, нападающий обошелся миланскому клубу в 14 миллионов евро.

Ранее появилась информация, что заработная плата игрока в «Милане» составит два миллиона евро в год без учета бонусов.

В минувшей кампании Окафор появился на поле в 32 матчах во всех турнирах, в которых забил десять мячей и отдал пять ассистов.