«Барселона» отменила товарищеский матч с «Ювентусом», в команде вспышка вирусного заболевания

Товарищеский матч между «Барселоной» и «Ювентусом» не состоится. Об этом сообщает официальный сайт «сине-гранатовых».

Пресс-служба каталонского клуба заявила, что большая группа футболистов подверглась вирусному заболеванию — гастроэнтерит. Контрольный поединок между «Барселоной» и «Ювентусом» должен был пройти 23 июля в 05:30 по московскому времени.

Старт нового сезона чемпионата Испании запланирован на 11 августа. В первом туре Ла Лиги «Барселона» встретится в гостях с «Хетафе» (13 августа).

Стоит отметить, что команда Хави Эрнандеса является действующим чемпионом Испании.