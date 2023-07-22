«Наполи» хочет купить Лассана Кулибали из «Салернитаны»

Итальянский «Наполи» продолжает искать варианты на усиление полузащиты. По информации от Football Italia, «партенопеи» положили глаз на хавбека «Салернитаны» Лассана Кулибали, который успел провести в Серии А два сезона после перехода из французского «Анже».

27-летний малиец считается для «Наполи» одним из приоритетных кандидатов на замену Танги Ндомбеле, которого чемпионы Италии не стали выкупать по истечению аренды.

Кулибали в прошлом сезоне отметился тремя голами и тремя результативными передачами в итальянской Серии А. Лассана ранее также выступал за шотландский «Рейнджерс».