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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» хочет купить Лассана Кулибали из «Салернитаны»

22 Июля 2023 • 14:54 Комментировать

Итальянский «Наполи» продолжает искать варианты на усиление полузащиты. По информации от Football Italia, «партенопеи» положили глаз на хавбека «Салернитаны» Лассана Кулибали, который успел провести в Серии А два сезона после перехода из французского «Анже».

27-летний малиец считается для «Наполи» одним из приоритетных кандидатов на замену Танги Ндомбеле, которого чемпионы Италии не стали выкупать по истечению аренды.

Кулибали в прошлом сезоне отметился тремя голами и тремя результативными передачами в итальянской Серии А. Лассана ранее также выступал за шотландский «Рейнджерс».

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Салернитана Лассана Кулибали трансферы футбола - лето 2023
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