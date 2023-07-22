​Осимхен и «Наполи» пока не договорились о новом контракте – известны подробности

Нападающий Виктор Осимхен пока не договорился с «Наполи» о пролонгации трудового соглашения. Как рассказывают итальянские СМИ, несколько дней назад агент 24-летнего нигерийца Роберто Календа прибыл в Неаполь для ведения переговорного процесса.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, агент Осимхена хочет прописать в новом контракте сумму отступных в размере 90 миллионов евро, но для «Наполи» этого мало. По данным Il Corriere dello Sport, клаузула превысит 100 миллионов евро, причём президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис хочет довести её до 200 миллионов.

Также СМИ в Италии пишут, что сторона Осимхена и «Наполи» ещё не договорились о зарплате игрока.

Действующий трудовой договор Виктора Осимхена рассчитан до конца сезона 2024/2025.