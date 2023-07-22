Ориги не входит в планы Пиоли

Нападающий «Милана» Дивок Ориги не входит в планы главного тренера команды Стефано Пиоли. По информации от журналиста Николо Скиры, итальянская команда всеми силами пытается продать бельгийского форварда.

Источник сообщает, что недавно «Милан» предложил подписать Ориги испанскому «Вильярреалу». «Жёлтая субмарина» хотела пригласить нападающего прошлым летом на правах свободного агента из «Ливерпуля», но Дивок в итоге выбрал «Милан».

Отметим, что в своём единственном сезоне за «россонери» Ориги отметился двумя голами и одним ассистом в 27 матчах итальянской Серии А. При этом футболист пропустил 9 поединков из-за различных травм.