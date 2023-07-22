Окафор подпишет 5-летний контракт с миланским грандом

Швейцарский нападающий Ноа Окафор, правами на которого владеет «РБ Зальцбург», близок к трансферу в «Милан». Как информирует Sportmediaset, игрок уже прибыл в Италию для подписания трудового соглашения с «россонери».

До конца сегодняшнего дня Окафор пройдет медицинское обследование и подпишет трудовое соглашение с клубом. Срок действия контракта рассчитан до середины 2028 года. Заработная плата игрока составит два миллиона евро. Сумма сделки оценивается в 14 миллионов евро.

Ноа выступает за команду из Зальцбурга с января 2020 года. Срок трудового соглашения между сторонами истекает в конце июня 2024 года.