Рожерио, которым интересовался «Спартак», может уехать на Украину

Бразильский защитник Рожерио да Силва, который выступает за «Сассуоло» в чемпионате Италии, может продолжить карьеру на Украине. В услугах южноамериканца заинтересован «Шахтёр».

Согласно информации инсайдера Фабио Алейшо, представители «оранжево-чёрных» связались с агентом игрока. Напомним, что ранее итальянский клуб не отпустил Рожерио в московский «Спартак».

25-летний бразилец выступает за «Сассуоло» с июля 2019 года. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до середины 2024 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 5,5 миллиона евро.

В минувшем сезоне Рожерио провел 36 матчей в Серии А и сделал три ассиста.