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Чемпионат Италии. Серия А

«ПСЖ» готов побороться с «Манчестер Юнайтед» за форварда из Серии А

22 Июля 2023 • 10:41 Комментировать

Датский центрфорвард Расмус Хёйлунн, права на которого принадлежат «Аталанте», находится в сфере интересов французского «ПСЖ». Об этом рапортуют журналисты издания Lequipe.

Согласно сведениям источника, французский гранд готов побороться за игрока с английским «Манчестер Юнайтед». Сумма потенциального трансфера игрока оценивается в 100 миллионов евро.

Хёйлунн защищает цвета «Аталанты» с августа прошлого года. В прошедшем сезоне датчанин принял участие в 34 матчах за команду из Бергамо, записав на свой счет десять забитых мячей и четыре результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта ПСЖ Расмус Хёйлунн трансферы футбола - лето 2023
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