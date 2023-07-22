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Чемпионат Италии. Серия А

«Барселона» и «Ювентус» обсудят трансфер Кесси во время товарищеского матча

22 Июля 2023 • 10:23 Комментировать

Каталонская «Барселона» и туринский «Ювентус» завтра в 05:30 по Москве встретятся между собой в рамках товарищеского матча. По информации от Marca, по ходу этого поединка руководство клубов также обсудит потенциальный трансфер полузащитника Франка Кесси.

Напомним, «Барселона» готов продать ивуарийца в это трансферное окно за сумму в районе 30-35 миллионов евро. «Ювентус» ранее думал обменять Кесси на своего нападающего Федерико Кьезу.

Сам Франк согласен покинуть «Барселону» и вернуться в Серию А, где ранее выступал за «Милан» и «Аталанту». Ивуариец провёл в каталонском клубе всего один сезон, в котором выиграл чемпионат Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Барселона Франк Кесси трансферы футбола - лето 2023
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