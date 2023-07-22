«Барселона» и «Ювентус» обсудят трансфер Кесси во время товарищеского матча

Каталонская «Барселона» и туринский «Ювентус» завтра в 05:30 по Москве встретятся между собой в рамках товарищеского матча. По информации от Marca, по ходу этого поединка руководство клубов также обсудит потенциальный трансфер полузащитника Франка Кесси.

Напомним, «Барселона» готов продать ивуарийца в это трансферное окно за сумму в районе 30-35 миллионов евро. «Ювентус» ранее думал обменять Кесси на своего нападающего Федерико Кьезу.

Сам Франк согласен покинуть «Барселону» и вернуться в Серию А, где ранее выступал за «Милан» и «Аталанту». Ивуариец провёл в каталонском клубе всего один сезон, в котором выиграл чемпионат Испании.