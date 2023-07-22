«Болонья» предложит Мотте новый контракт

Наставник «Болоньи» Тьяго Мотта может заключить новое трудовое соглашение с нынешним клубом, об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Николо Скира.

Как стало известно журналисту, боссы итальянского клуба хотят сохранить специалиста в команде. Для Мотты подготовлен контракт, который будет рассчитан до середины 2025 года. Тьяго занимает пост рулевого «Болоньи» с лета прошлого года.

В прошедшем сезоне команда финишировала на девятом месте в турнирной таблице чемпионата Италии.

«Болонья» ведет подготовку к новому сезону чемпионата Италии. Сегодня, 22 июля, подопечные Мотты встретятся с «Палермо» в товарищеском матче.