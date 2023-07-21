​«Лацио» подписал автора покера в ворота «Реала»

«Лацио» на официальном сайте объявил о переходе в свои ряды нападающего Валентина Кастельяноса. Римский клуб не называет условий контракта, подписанного 24-летним аргентинцем. Если верить данным СМИ, трудовое соглашение рассчитано на пять сезонов.

По информации портала transfermarkt, «Лацио» заплатил за переход Кастельяноса «Нью-Йорк Сити» 15 миллионов евро.

Отметим, что в прошлом сезоне Валентин Кастельянос выступал за «Жирону» на правах аренды. Форвард всерьёз заявил о себе весной, когда оформил покер в матче чемпионата Испании против мадридского «Реала».