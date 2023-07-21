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Чемпионат Италии. Серия А

​Пиоли рассказал о достоинствах Пулишича

21 Июля 2023 • 16:46 Комментировать

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о полузащитнике Кристиане Пулишиче, который перебрался в команду в летнее трансферное окно.

«Пулишич всегда делает правильные вещи в нужное время. Всё становится проще, когда у вас есть такой футболист, как он. Он способен выполнять разные роли на поле.

Кристиан умён и силён в ситуациях «один в один». Он отличается от своих партнёров, и я считаю, что он может дать нам непредсказуемость в определённой тактической системе», - сказал Пиоли Sky Italia.

Напомним, что Кристиан Пулишич на протяжении четырёх предыдущих сезонов представлял «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Стефано Пиоли Кристиан Пулишич
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