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Чемпионат Италии. Серия А

Украинец Трубин хочет перейти в «Интер»

21 Июля 2023 • 13:53 Комментировать

Украинский голкипер Анатолий Трубин, который принадлежит «Шахтёру», хочет продолжить карьеру в чемпионате Италии. Интерес к вратарю проявляет миланский «Интер», подыскивающий замену Андре Онана. Камерунец этим летом перебрался в «Манчестер Юнайтед».

По сведениям Gazzetta dello Sport, Трубин не будет рассматривать предложения от других клубов. Анатолий твердо намерен перебраться в «Интер».

21-летний вратарь связан контрактными обязательствами с «Шахтёром» до середины следующего года. Согласно оценке экспертов портала Transfermarkt, стоимость Трубина составляет 22 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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