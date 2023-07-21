Украинец Трубин хочет перейти в «Интер»

Украинский голкипер Анатолий Трубин, который принадлежит «Шахтёру», хочет продолжить карьеру в чемпионате Италии. Интерес к вратарю проявляет миланский «Интер», подыскивающий замену Андре Онана. Камерунец этим летом перебрался в «Манчестер Юнайтед».

По сведениям Gazzetta dello Sport, Трубин не будет рассматривать предложения от других клубов. Анатолий твердо намерен перебраться в «Интер».

21-летний вратарь связан контрактными обязательствами с «Шахтёром» до середины следующего года. Согласно оценке экспертов портала Transfermarkt, стоимость Трубина составляет 22 миллиона евро.