«Наполи» близок к трансферу вратаря

Страж ворот молодежной сборной Италии и «Бари» Элиа Каприле переходит в «Наполи». Как стало известно журналисту Джанлуке ди Марцио, неаполитанцы провели успешные переговоры с игроком и согласовали долгосрочный трудовой договор.

По данным инсайдера, контракт Каприле с «Наполи» будет рассчитан на пять лет. После подписания трудового договора голкипер отправится в аренду в «Эмполи».

В прошлом сезоне второго дивизиона Италии голкипер провел 41 поединок, в которых пропустил 36 голов. В 15 матчах Каприле сохранил свои владения в неприкосновенности.

Добавим, что в минувшем сезоне «Наполи» стал чемпионом Серии А.