Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» близок к покупке игрока «Вильярреала» за 28 миллионов евро

21 Июля 2023 • 13:26 Комментировать

Вингер «Вильярреала» Самуэль Чуквуезе находится в шаге от перехода в итальянский «Милан». По информации от журналиста Николо Скиры, стороны постепенно близятся к соглашению по трансферу нигерийца.

Отмечается, что «Милан» должен заплатить за футболиста 28 миллионов евро. Ранее Чуквуезе уже согласовал условия личного контракта с «россонери», по которому будет зарабатывать 3 миллиона евро в год. Срок соглашения должен быть рассчитан на 4 года.

Чуквуезе был одной из ключевых целей «Милана» на летнее трансферное окно. В прошлом сезоне игрок забил 6 голов и отдал 4 ассиста в 37 матчах чемпионата Испании.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Вильярреал Самуэль Чуквуезе трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Июля
13:53 · Италия. Серия А
Украинец Трубин хочет перейти в «Интер»
13:32 · Италия. Серия А
«Наполи» близок к трансферу вратаря
13:26 · Италия. Серия А
«Милан» близок к покупке игрока «Вильярреала» за 28 миллионов евро
13:21 · Италия. Серия А
«Милан» в шаге от трансфера нового форварда
13:10 · Англия. Премьер-лига
Бывший капитан «Интера» Бергоми: «Лукаку предал клуб, для него нет обратной дороги»
11:58 · Италия. Серия А
Экс-защитник «Интера» Д’Амброзио нашёл новый клуб 2
11:44 · Италия. Серия А
В Италии оценили шансы Кварацхелии выиграть «Золотой мяч» 1
11:24 · Италия. Серия А
Бонуччи может сменить «Ювентус» на «Интер» 4
09:44 · Италия. Серия А
Шомуродов может перейти в «Кальяри»
08:15 · Италия. Серия А
Ориги исключён из предсезонного состава «Милана» в связи с предстоящим трансфером
08:10 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» и два клуба АПЛ нацелились на португальского форварда
08:03 · Италия. Серия А
«Болонья» отказала «Фенербахче» в покупке полузащитника сборной Аргентины
07:58 · Италия. Серия А
«Ювентус» хочет арендовать игрока «Барселоны»
07:49 · Италия. Серия А
«Марсель» связался с «Ромой» по поводу Карсдорпа
07:23 · Англия. Премьер-лига
«Интер» и «Вест Хэм» обсудили трансфер Скамакки слухи
Все новости
Рекомендуем