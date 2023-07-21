«Милан» близок к покупке игрока «Вильярреала» за 28 миллионов евро

Вингер «Вильярреала» Самуэль Чуквуезе находится в шаге от перехода в итальянский «Милан». По информации от журналиста Николо Скиры, стороны постепенно близятся к соглашению по трансферу нигерийца.

Отмечается, что «Милан» должен заплатить за футболиста 28 миллионов евро. Ранее Чуквуезе уже согласовал условия личного контракта с «россонери», по которому будет зарабатывать 3 миллиона евро в год. Срок соглашения должен быть рассчитан на 4 года.

Чуквуезе был одной из ключевых целей «Милана» на летнее трансферное окно. В прошлом сезоне игрок забил 6 голов и отдал 4 ассиста в 37 матчах чемпионата Испании.