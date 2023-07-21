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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» в шаге от трансфера нового форварда

21 Июля 2023 • 13:21 Комментировать

«Милан» очень близок к приобретению нападающего Ноа Окафора из «Ред Булл Зальцбурга». По информации от журналиста Фабрицио Романо, футболист согласовал с клубом условия личного контракта. Если всё пойдёт по плану, Окафор должен уже завтра пройти медицинское обследование.

«Милан» должен заплатить за нападающего сборной Швейцарии 15 миллионов евро. Именно на такой сумме компенсации настоял «Ред Булл Зальцбург». Контракт с футболистом будет подписан до лета 2027 года.

Окафор в прошлом сезоне отметился 7 голами и 3 ассистами в 21 матче чемпионата Австрии. 23-летний швейцарец забил в ворота «Милана» на групповом этапе прошлого розыгрыша Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Ред Булл Зальцбург трансферы футбола - лето 2023 Ноа Окафор
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